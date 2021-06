신세계百, 수영복 매출 ‘급증’…신상품 출시 잇따라

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 10일 본격적인 여름휴가를 앞두고 수영복 매출이 급증하고 있다고 밝혔다.

신세계백화점에 따르면 지난해 수영복 매출은 전년 대비 55.4%로 감소해 코로나19로 인한 타격이 컸다. 그러나 지난 2월 중순 실내체육시설이 재개방되면서부터 매출이 전년 동일 수준까지 회복세를 보였다. 지난 3월부터 이달 7일까지 수영복 매출은 전년동기대비 47% 증가했다.

신세계백화점에서는 인기 수영복 브랜드의 래시가드, 비치 반바지 등 다양한 단독 상품과 신상품을 출시한다. 수영복 전문 브랜드 아레나는 신세계백화점에서 단독 상품을 소개하고, 나이키 스윔에서는 신상품을 준비했다.

신세계백화점 관계자는 “이른 여름 날씨와 백신에 대한 기대감으로 수영복 장르에 대한 소비 심리도 회복하고 있다”며 “앞으로도 고객 수요에 맞는 차별화 된 콘텐츠를 선보이기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

