차로 초등학교 돌진한 '마약 의심' 40대 남성 구속

서울남부지법 "도주 우려 있다"며 구속영장 발부

[아시아경제 한진주 기자] 마약 투약이 의심되는 상태로 운전해 초등학교로 돌진한 40대 남성이 구속됐다.

9일 서울남부지법 이영광 영장전담 부장판사는 특수재물손괴 등 혐의로 체포된 40대 남성에게 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다.

A씨는 지난 7일 오전 9시30분께 SUV 차량을 몰고 서울 강서구의 한 초등학교로 진입했다. 경찰의 하차 요구에 응하지 않고 도주하려다 인근 주택 건물 벽을 들이받은 혐의를 받는다.

당시 A씨는 음주 상태는 아니었지만 차량 내에서 마약류로 의심되는 주사기 등이 발견됐다. 현장에서 발견된 물건 중 일부는 시약 검사에서 마약 양성반응이 나온 것으로 알려졌다. 경찰은 국립과학수사연구원에 차량에서 발견된 물건들에 대한 정밀 감정을 의뢰했다.

A씨는 이날 구속 심사에 불출석 의사를 밝히고 법정에 나오지 않았다. 법원은 서면으로 심리를 진행한 후 A씨의 영장을 발부했다.

