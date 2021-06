송파구, 여름방학 대학생 행정인턴 모집

9일부터 16일까지, 60명 모집...행정실무 체험, 정책제안 등 구정 참여 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 9일부터 16일까지 ‘2021년 여름방학 대학생 행정인턴(아르바이트)’을 모집한다.

구는 대학생들이 방학기간을 활용해 사회경험과 구정 행정실무를 체험할 수 있도록 여름과 겨울, 연 2회 행정인턴을 운영한다.

행정인턴은 구청, 보건소, 동주민센터, 도서관 등에 배치돼 행정 지원업무와 역점사업 모니터링, 정책제안 등의 활동을 한다.

올해 여름방학에는 총 60명을 모집한다.

공고일(2021. 6. 2.) 기준 송파구에 주민등록이 돼 있는 대학교 재학생 및 휴학생, 송파구 소재 대학교 재학생 및 휴학생이면 지원 가능하다. 단, 원격대학, 전산원, 평생교육원 등의 재학생과 지난해 여름방학과 올 1월 겨울방학 대학생 행정인턴으로 참여한 대학생은 제외된다.

모집 인원 중 12명(20%)은 ▲기초생활수급자 본인 및 자녀 ▲법정 차상위 계층 본인 및 자녀 ▲등록 장애인 본인 ▲북한이탈주민 본인 및 자녀 ▲국가유공자 본인 및 자녀 ▲3자녀 이상 가정 등에서 우선선발 한다. 또한, 송파구 소재 대학교 학생 중에서도 3명(5%)을 선발한다.

근무 기간은 7월2일부터 7월30일까지다. 오전 9시부터 오후 3시까지 주 5일 근무한다. 근무 수당은 ‘2021년 송파구 생활임금’을 적용해 1일 5만2700원, 만근 시 130만 원이 지급된다.

특히, 구는 올해 행정인턴을 위한 다양한 구정체험 프로그램을 운영한다. 포스트 코로나 대비 온라인 취업특강, 송파쌤 악기도서관&음악창작소 및 송파쌤 미래교육센터 체험 활동 등을 진행할 예정이다.

신청은 송파구 홈페이지에서 하면 된다. 최종 선발은 6월17일 오후 2시 전산을 통해 공개추첨, 결과는 같은 날 오후 5시 구 홈페이지에서 확인할 수 있다.

자세한 내용은 구 홈페이지 공고문을 참고하거나 송파구청 자치행정과로 문의하면 된다.

박성수 송파구청장은 “행정인턴 경험이 앞으로 대학생들이 사회생활을 하는데 좋은 자양분이 될 뿐 아니라 송파에 더욱 관심을 가질 수 있는 계기가 될 것”이라며 “코로나19로 인해 취업난을 겪는 대학생들을 위해 다양한 체험 기회를 제공하겠다”고 전했다.

