[ESG 경영시대] 현대제철, 철강업계 ESG 경영 선도

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 300 등락률 +0.56% 거래량 1,001,094 전일가 53,300 2021.06.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 전망 엇갈리는 철강株…"추세 꺾였다"VS"일시적 조정"외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감현대제철, 1열연공장 한 달 만에 정상 가동 close 이 다방면의 노력을 통해 철강업계 ESG(환경·사회·지배구조) 부문의 리더로 앞장서고 있다.

현대제철은 2017년부터 중장기 관리체계를 도입하며 ESG 경영의 준비에 나섰다. 초기에는 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 등 대외 평가에 중점을 두고 전략적인 대응방안을 수립했으나 2020년부터는 본격적인 ESG 전략을 수립하고 운영체계를 고도화하고 있다.

특히 현대제철은 ESG 경영을 3대 지향점, 4대 추진전략, 16개 분야에서 도출해 환경·사회·경제 부문 별로 로드맵을 수립해 추진하고 있다. 환경 부문의 주요 내용은 환경정책통합 관리체 구축, 온실가스 감축 전략 수립 등이며 사회 부문은 인권 실사, ESG 성과관리 시스템 구축, 경제 부문은 지배구조 규정 및 운영방식 개정, 공급망 ESG 관리체계 구축 등이다. 이 결과 지난해 11월에 발표된 2020 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)에서 3년 연속 'DJSI 월드지수'에 편입됨과 동시에 2년 연속 전 세계 철강 산업부문에서 최우수 기업(Industry Leader)으로 선정되는 성과를 올렸다. 12년 연속 DJSI 아시아퍼시픽 지수와 3년 연속 DJSI 코리아지수에도 편입됐다.

최근 급증하고 있는 다양한 외부기관 ESG정보 요청에 대해 효율적으로 대응하기 위한 방안도 마련하고 있다. 올해는 정보공시 확대 준비를 위해 ’ESG‘ 정량 데이터 시스템’을 구축함으로써 신속하고 정확하게 ESG 정보를 관리할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr