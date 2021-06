배터리업계 "인력부족" 지적에 정부 "돕겠다"

[아시아경제 최대열 기자] 국내 이차전지 배터리업계가 일선 현장에서 일할 인력이 부족하다고 지적하며 정부의 지원이 필요하다고 강조했다.

한국전지산업협회 회장을 맡고 있는 전영현 삼성SDI 사장은 9일 열린 인터배터리 2021에서 "반도체를 비롯해 모든 업계가 인력양성이 시급한 상황"이라며 "이차전지 산업이 빠르게 성장하고 있는데 우리 기업들도 함께 성장할 수 있도록 정부 차원의 지원이 있으면 좋겠다"고 말했다.

이날 전시회에는 문승욱 산업통상자원부 장관을 비롯해 지동섭 SK이노베이션 배터리사업 대표, 김동명 LG에너지솔루션 부사장, 민경준 포스코케미칼 대표, 최수안 엘앤에프 대표 등 국내 배터리·소재업체 경영진이 왔다. 국내 배터리 3사 등 주요 기업 대표들은 문 장관과 함께 전시회장 내 주요 기업 부스를 관람했다.

간담회를 마친 후 문 장관은 취재진과 만나 "인력문제에 관해 많이 들었다"며 "핵심인력 확보가 가장 큰 문제고 그 외 소재확보를 어떻게 전략적으로 협업할 수 있을지 건의도 있었다"고 말했다.

정부가 이르면 다음 달께 국내 배터리산업 발전을 위한 종합계획을 발표키로 한 가운데 실질적인 지원방안을 담겠다는 뜻도 내비쳤다. 문 장관은 "다음 달 ‘K배터리 산업발전 전략’에 업계 건의를 최대한 담아 기업들이 활력 있게 사업할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이날 행사에 참석한 주요 기업 경영진은 경쟁업체의 전시장을 둘러봤다. 지동섭 SK이노베이션 대표는 "배터리 기술에서는 안전성, 고속충전, 주행거리, 출력 등 변수가 많은데 각사마다 주안점이 조금씩 다르다"며 "각 사가 고객사 요구에 맞춰 특장점이 있는 쪽으로 가는 것 같다"고 말했다. 전영현 사장은 "기술이 매년 볼 때마다 놀랄 정도로 발전하고 있다"며 "저희도 분발하겠다"고 말했다.

구체적인 현안에 대해선 말을 아꼈다. 완성차업체와 합작사 소문이 돌고 있는 데 대해 전영현 사장은 "고객사와 관련된 내용으로 미리 언급하긴 어렵다"면서도 "저희도 생각은 하고 있지만 아직 결정된 것은 아무것도 없다"고 말했다. 지동섭 대표는 미국 내 추가공장 계획을 묻는 질문에 "부지부터 먼저 선정하고 본격적으로 바로 투자에 들어갈 것"이라고 말했다.

