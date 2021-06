여수 경도 해양관광단지 조성사업 ‘재개’

미래에셋, 사업재개 및 지역 상생 발전 의사 밝혀

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 미래에셋이 전남 여수경도 해양관광단지 조성사업 철회를 번복하고 경도개발을 다시 추진키로 했다.

여수시에 따르면 지난 8일 시장실에서 광양만권경제자유구역청, 미래에셋그룹, 여수시의회, 경도 레지던스 건립 반대 범시민사회단체추진위원회(이하 ‘범추위)’와 간담회를 갖는 자리에서 미래에셋은 빠른 시일 내에 경도개발사업 재개를 약속했다.

논란이 됐던 타워형레지던스가 주거용도로 사용되지 않도록 지난 5월 4일 시행된 건축법령 개정사항을 철저히 준수하고 숙박업 전문운영회사에 위탁 운영하는 등 관광 목적의 숙박시설로 운영하겠다는 뜻도 분명히 했다.

또한 여수소재 기업·업체·장비 우선 참여, 지역 인재 우선 고용, 지역 업체 우선 입점, 개발이익 100% 지역 재투자 등 지역사회 상생을 위한 약속을 이행해 지역사회의 든든한 동반자가 되기로 약속했다.

여수시의회에서는 전라남도 건축경관공동위원회 심의의견에서 제시됐던 건축물 개선 요구사항을 미래에셋 측에 보완 요청했다.

호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr