민주노총, 靑 인근에 '산재 분향소' 설치하려다 무산

[아시아경제 송승윤 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 청와대 인근에 노동자 산업재해와 관련해 대통령의 긴급 대책을 촉구하는 시민 분향소를 설치하려 했으나 관할 구청과 경찰의 제지로 무산됐다.

민주노총 관계자 20여명은 9일 오전 서울 종로구 청운효자동주민센터 앞에 모여 분향소와 농성장으로 쓰일 천막 2동을 펼치려 했다. 그러나 주변에서 대기하던 종로구청 공무원·경찰력 400여명이 이를 제지했고, 양측은 30분가량 마찰을 빚었다.

경찰 관계자는 "집회 신고는 주민센터 앞 인도 구역에 돼 있는데 천막을 도로에 치려고 해 종로구청이 금지한 상황"이라고 밝혔다.

민주노총은 "고(故) 이선호씨가 숨진 지 50일이 됐고 대통령은 유족에게 고개를 숙였지만 노동자들의 죽음은 지금도 계속되고 있다"며 "대통령은 죽음의 행렬을 막는 방안을 찾아야 한다. 대통령에게 대책을 촉구하기 위해 분향소를 설치하려는 것"이라고 했다.

경찰은 채증 자료 등을 토대로 이날 마찰을 빚은 민주노총 관계자들에게 집회 및 시위에 관한 법률·감염병예방법 위반 사항이 있는지 검토할 방침이다.

