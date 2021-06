[포토]경찰 '이용구 사건' 진상조사 발표

9일 서울 종로구 내자동 서울지방경찰청에서 강일구 반부패공공범죄수사대장이 이용구 전 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건과 관련해 진상조사 결과를 발표하고 있다. 넉 달 넘게 조사를 벌인 서울경찰청 진상조사단은 택시기사를 폭행한 뒤 블랙박스 영상 삭제를 요구한 이 전 차관을 증거인멸 교사 혐의로 검찰에 송치하기로 했다. 사건 담당 A경사는 특수직무유기 혐의로 검찰에 송치하고, 형사과장과 담당 팀장은 외부 전문가가 참여하는 경찰 수사 심의위원회에 회부할 방침이다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr