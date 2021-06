[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 8일 오후 개관을 앞둔 YDP미래평생학습관의 스마트교육장 1인방송실의 방송장비 시설을 점검했다.

YDP미래평생학습관에는 보육시설인 맘든든센터와 평생학습 지원을 위한 교육공간, 컴퓨터·스마트폰 등 온라인 역량 교육이 가능한 평생스마트교육장이 조성돼 있는 다목적 교육지원시설로 18일 정식 개관을 앞두고 있다.

채현일 구청장은 "평생스마스교육장을 둘러보며, 컴퓨터, 인터넷, 스마트폰 사용법과 같은 기초과정부터 동영상 편집이나 3D디자인, 자격증 취득을 위한 고급과정까지 다양한 교육을 운영, 우리 구민들이 세상과 소통하는데 불편함이 없도록 운영에 만전을 기하겠다"고 전했다.

