SK이노, 헝가리 배터리공장 증설에 5억달러 그린론 차입

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 6,000 등락률 +2.22% 거래량 575,693 전일가 270,000 2021.06.09 13:10 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 안전성·급속충전·장거리주행 배터리로 시장 선도한다외국인, 7주만에 '사자' 전환…모처럼 반도체 순매수 '경기민감주' 담은 개인 vs 'IT 대평주' 품은 외인·기관 close 은 헝가리 코마롬에 있는 배터리공장 투자를 위해 한국수출입은행 그린론 5억달러를 차입했다고 9일 밝혔다. 회사는 앞서 지난달 하순 이사회에서 헝가리 제2공장인 SKBM에 대한 채무보증을 의결했다.

이번에 빌린 자금은 헝가리 2공장을 짓는 데 쓰인다. 그린론은 전기차나 신재생에너지 등 친환경 프로젝트에 쓰이는 자금조달 방법 가운데 하나로 양호한 조건에 최대 7년 조건으로 빌렸다고 회사는 전했다.

앞서 이 회사는 2019년 국내 기업 가운데 처음으로 그린론을 통해 자금을 조달한 후 해마다 친환경 파이낸싱으로 투자금을 확보해왔다. 헝가리·미국 등 해외 전기차배터리 공장과 분리막 생산공장을 짓는 데 썼다. 미국 공장을 짓는 과정에서 지난해 미국 현지에서 그린론 4억5000만달러를 차입했고 추가로 올해 초 10억달러 그린본드를 발행했다. 그간 이 회사가 배터리·소재사업을 위해 확보한 자금은 3조2000억원에 달한다.

김양섭 SK이노베이션 재무본부장은 "배터리 사업이 친환경 사업으로 다시금 인정받는 계기가 됐다"며 "헝가리 제2공장에 대한 투자가 차질없이 진행될 것"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr