9일 서울 중구 참좋은여행사 본사에서 직원들이 분주히 업무하고 있다. 이날 김부겸 국무총리는 코로나19 중대본 회의에서 "방역 상황이 안정된 국가들과 협의를 거쳐 백신접종을 완료한 사람들에 한해 이르면 7월부터 단체여행을 허용하고자 한다"고 밝혀 여행 재개에 대한 기대감을 높였다./김현민 기자 kimhyun81@

