농협은행, 'NH디지털챌린지+ 5기' 스타트업 데이 개최

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 지난 8일 서울시 서초구에 위치한 NH디지털혁신캠퍼스에서 농협은행의 스타트업 육성·협업 프로그램 「NH디지털챌린지+」 5기 선발을 축하하는 ‘스타트업 데이’ 행사를 개최했다고 9일 밝혔다.

'NH디지털챌린지+' 5기에는 AI/빅데이터, 블록체인 등 디지털 신기술 분야 및 농업, ESG(환경·사회·지배구조) 등 다양한 분야의 신규 선발 기업 17개 기업과 기존 참여 기업 10개 기업 등 총 27개 스타트업이 선발되었으며, 올해 10월까지 프로그램에 참여하게 된다.

농협은행은 선발 기업에게 ▲입주공간 지원 ▲스타트업 경영진단 ▲산업분야 및 기술관련 전문 교육 ▲법률, 특허, 인사노무, 세무, 투자 컨설팅 등 전문가 상담기회 제공 ▲범농협 사업연계(밋업데이) ▲투자유치 참여기회(데모데이) 등 다양한 혜택을 제공한다.

이날 행사는 이상래 디지털금융부문 부행장이 참석해 선발 기업 대표들과 현판 전달식을 가졌으며, 'NH디지털챌린지+' 동문기업이자 농협은행과 협업을 통해 스케일업에 성공한 ‘엘핀’과 ‘단비아이엔씨’ 대표들의 사례 발표와 스타트업 육성 프로그램 안내 및 범농협 협업 연계 프로그램 소개, 스케일업과 오픈이노베이션 등에 대해 소통하는 시간을 가졌다.

이상래 부행장은 “스타트업이 혁신적인 상품과 서비스 개발에 집중할 수 있도록 금융권 최고 수준의 육성프로그램을 제공하고 농협과 함께 상생할 수 있는 오픈 이노베이션 환경을 조성하겠다”며,“스타트업과 소통·협업으로 신규 비즈니스 모델을 발굴하고 농협은행이 고객 중심의 디지털 선도 은행으로 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

