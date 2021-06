[아시아경제 윤동주 기자] 국민의힘은 9일 국회에서 ‘군 성범죄 진상규명 및 재발 방지 특위’ 1차 회의를 갖고 있다. 특위 위원장으로 임명된 정진석 위원장은 국정조사와 합동청문회를 요구할 계획이다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr