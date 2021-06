경남제약헬스케어, 신제품 ‘링커스틱’ 구매시 보틀 증정 이벤트 진행

[아시아경제 장효원 기자] 경남제약헬스케어 경남제약헬스케어 223310 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,320 2021.06.09 00:00 장중(20분지연) 관련기사 경남제약헬스케어, 불성실공시법인 지정[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 는 경남제약의 신제품 링커스틱을 구매한 고객을 대상으로 보틀을 증정하는 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 보틀 증정 대상은 네이버 스마트스토어 공식몰인 ‘라이브케어’에서 링커스틱 제품을 3박스 이상 구매한 고객이며, 3박스 구매 시 마다 링커스틱 로고가 그려진 보틀이 1개씩 증정된다.

지난달 경남제약에서 출시한 신제품 링커스틱은 수분 보충과 피로 회복을 위한 분말형태의 스틱 타입 제품으로, 포도당과 나트륨 성분을 최적 배합하여 물과 혼합하여 섭취 시 체내 빠른 수분 및 전해질 공급이 이뤄질 수 있도록 구성됐다.

링커스틱의 주성분으로는 무수결정포도당, 타우린, 염화나트륨과 함께 필수아미노산인 L-로이신, L-이소로이신, 비타민 C, 비타민 B군 등의 성분이 함유됐으며, 분말형 스틱 형태로 휴대가 간편하며 언제 어디서든 물에 섞어 마실 수 있고, 레몬 맛으로 남녀노소 누구나 쉽게 음용이 가능한 것이 특징이다.

회사 관계자는 “링커스틱 출시 한달 만에 좋은 호응을 얻어 이벤트를 진행하게 됐다”며 “현재 출시 기념으로 최대 60% 할인 이벤트를 진행하고 있으며, 해당 이벤트는 보틀 증정 이벤트와 중복으로 참여 가능하다”고 설명했다.

