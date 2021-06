<장 마감 후 주요 공시>

◆ SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 36,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,650 2021.06.09 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일SK가스·SK케미칼, 헌혈 캠페인 전개…ESG 경영 실천[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일 close =디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 주식 95억원 규모 처분.

◆ 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 7,130 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,110 2021.06.09 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성중공업 "호주 인펙스, 자사 계약금 미지급 소송에 반소"HMM 후속주, 나왔습니다!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =INPEX사와 인도 설비 공정 지연에 대한 손해배상 청구 ICC 국제 중재 진행.

◆ LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,400 2021.06.09 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"LG유플러스, 주주환원 강화 기업가치 상승에 긍정적"LGU+, 자사주 1000억원 취득…중간배당 도입'갤럭시S20+' 몸값도 30만원대로… 공시지원금 최대 75만원 close =KB증권과 1000억원 규모 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr