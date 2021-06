할리스 X 하이브로우, ‘캠핑 굿즈 시즌2’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 할리스는 일상 속 여유로움을 즐길 수 있는 ‘더 모먼트 오브 딜라이트(The Moment of Delight)’의 콘셉트로 여름 프로모션 굿즈 3종을 출시했다고 8일 밝혔다.

굿즈는 이날 오전 7시부터 소진 시까지 전국 할리스 매장(일부 매장 제외)에서 판매된다. 감성 아웃도어 브랜드 하이브로우와의 협업으로 탄생했다.

감성적인 디자인과 뛰어난 실용성이 특징이다. 소프트 카키컬러와 딥 블루컬러를 조화롭게 사용해 경쾌하면서도 고급스러운 분위기를 낼 수 있도록 제작됐다.

'슬로우 체어'는 일상 속에서 여유롭고 편안하게 캠핑을 즐길 수 있도록 한 콘셉트로 제작됐다. 몸을 편안히 감싸주는 의자와 우드로 만든 팔걸이가 특징이다. 뒷면은 메쉬 포켓을 부착해 수납이 용이하다. 접이식 구조로 이뤄져 이동·보관에 편리하다.

'멜로우 테이블'은 자주 사용하는 캠핑용품을 담아 편리하게 보관할 수 있는 전용 바스켓이 함께 구성됐다. 제품의 무게는 1.2kg으로 가벼운 무게를 자랑한다. 나무로 만든 접이식 상판을 얹어 편리하게 펼치거나 접을 수 있다.

분위기에 따라 단계별 밝기 조절이 가능한 '글로우 랜턴'은 은은한 주황빛부터 선명한 백색빛까지 즐길 수 있다. 글로우 랜턴의 배터리에는 마이크로 5핀 USB케이블을 삽입할 수 있도록 해 보조배터리로도 사용할 수 있다.

모든 고객은 품목과 무관하게 1만5000원 구매 영수증 1개당 여름 프로모션 굿즈 1개를 프로모션 가격으로 구매할 수 있다. 1인당 최대 3개까지 구매할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr