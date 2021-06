[세종=아시아경제 문채석 기자]

고용노동부, 8일 "최근 노동자 사망사건이 발생한 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 370,142 전일가 362,500 2021.06.08 15:30 장마감 관련기사 정부, 9일부터 네이버 근로감독…"IT업계 관행개선 기회, 제대로 감독"(종합)코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망"(종합)코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망" close )를 대상으로 특별근로감독을 실시할 것"이라고 발표.

