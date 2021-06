경남도의회, 교육위원회 일선 교육 기관 운영 현황 확인 나서

진주교육지원청, 행복마을학교?마산지혜의바다?위카페 다온 운영 현황 확인

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 교육위원회는 제386회 정례회 기간 중 진주교육지원청, 창원 지역의 행복마을 학교 등 5개 기관을 방문해 운영 현황을 확인하고, 현지 의정 활동을 한다고 8일 밝혔다.

8일에는 진주교육지원청을 방문해 마을 학교 운영 현황을 확인했다.

다음으로 창원에 소재한 경남 행복마을 학교, 마산 지혜의 바다 도서관과 위카페 다온을 방문해 학생·학부모·지역 주민 등 교육 기관 이용자들의 만족도를 파악했다.

이튿날에는 거제교육지원청을 방문해 교육지원청 이전 및 상문동 일원 중학교 신설 요인에 대해 점검할 계획이다.

거제교육지원청 청사의 경우 상동·문동 지역은 중학교 진학자 수가 지속해서 증가하고 있고 학생 수가 가장 많은 지역이라 중학교 신설 요구가 증가하고 있다.

송순호 위원장은 "코로나19로 인해 모든 상황이 조심스럽지만, 교육 기관 운영 현황을 확인하여 실제 사용자들의 요구를 파악하는 것이 진정으로 도민을 위한 길이라 생각한다"며 "교육청 관계자들도 실효성 높은 교육 기관 운영을 위해 최선을 다해 주기 바란다"고 당부했다.

