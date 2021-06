[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 8일 국민권익위원회 부동산 전수조사 결과 불법 거래 등 비위 의혹이 드러난 민주당 의원 12명 전원에게 탈당을 권유키로 했다.

고용진 수석대변인은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 “민주당은 지난 전당대회에서 모든 당대표 후보들이 이 문제에 엄정하게 대응할 것을 함께 공약했다”며 “오늘 최고위원회 논의를 거쳐 12명 대상자 전원에게 탈당을 권유하기로 결정했다”며 이같이 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr