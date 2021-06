[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시시설관리공단은 8일 정규직 전환 대상자와 간담회를 했다고 밝혔다.

이날 공단은 6명의 비정규직 근로자에게 정규직 전환과 관련한 향후 계획 등을 설명했다.

경영기획팀, 케이블카운영팀, 하수처리시설팀, 체육시설팀 등에서 근무하는 이들은 정규직 전환을 통해 고용 안정화와 임금, 복리후생 등의 처우 개선이 이뤄질 예정이다.

이에 앞서 공단은 지난 5월 정규직 전환 심의위원회를 구성, 정규직 전환자에 대한 기준 제시와 정규직 전환 관련 의견을 수렴했다.

박태정 이사장은 “비정규직 근로자의 고용안정과 근로조건 개선을 위해 더욱 노력을 기울이는 기관이 되겠다”며 “앞으로 정규직 전환을 차례대로 진행해 사회적 가치 실현과 공공성 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.

