[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 코로나19 예방 백신 접종을 받은 교직원에게 백신 휴가를 지급한다고 8일 밝혔다.

백신 휴가제도는 교수와 직원의 접종 참여를 독려하고 안전한 캠퍼스 조성을 위해 마련됐다.

코로나19 백신을 접종한 교직원은 회차당 2일의 유급휴가를 사용할 수 있다. 두 차례 접종이 필요한 백신을 접종하는 경우 나흘간의 유급휴가가 지급된다.

김혁종 총장은 “교직원의 안전한 근무환경 조성과 교내 코로나19 확산 방지를 위해 백신 접종이 필요한 만큼 휴가제도를 도입하게 됐다”고 말했다.

