이케아, 휴양지 감성 여름 홈퍼니싱 아이디어 제안

[아시아경제 김종화 기자] 코로나19의 영향으로 휴가를 집에서 보내는 사람들이 늘고 있다. 잡코리아 설문조사 결과 코로나19 이후 집에서 휴가를 보낸 경험이 있다는 답변이 약 70%에 달했고, 51%의 응답자는 쉬어도 딱히 할 게 없어 기대감이 적다고 답했다.

해외 휴양지로 떠나기 어려운 상황이 지속되는 가운데 홈퍼니싱 리테일 기업 이케아 코리아는 휴양지를 연상시키는 특별한 장소들을 집으로 옮겨온 듯 매일 신나고 즐거운 여름을 보낼 수 있는 홈퍼니싱 아이디어를 제안했다.

안톤 호크 비스트 이케아 코리아 인테리어 디자인 리더는 "여름 분위기를 내주는 화사한 컬러와 생동감 있는 패턴을 적절히 활용하고, 멋진 디자인과 실용적 기능을 갖춘 홈퍼니싱 제품들을 적재적소에 매치하면 여행지 핫플레이스 못지 않은 집을 꾸밀 수 있다"면서 "쾌활한 블루와 그린, 레드 컬러 소품과 목재 가구, 싱그러운 식물들을 활용한 홈퍼니싱은 특별한 외출 없이도 여름 휴가를 즐기는 듯한 기분을 낼 수 있는 좋은 방법"이라고 전했다.

거실, 우드 계열 가구와 식물로 꾸미는 나만의 오아시스

일반적으로 거실은 TV감상 공간으로 전락하기 일쑤지만 이번 여름에는 휴식과 충전을 위한 공간으로 바꿔보자. 내추럴한 우드 계열 가구와 싱그러운 식물을 활용하면 폭염이나 장맛비가 극성인 날씨에도 집에서 초목이 우거진 공원 벤치에 앉아 휴식하는 기분을 만끽할 수 있다.

다양한 사이즈의 크나글리그 수납함 시리즈는 지속가능한 소나무 원목을 사용해 자연스러운 나뭇결이 살아있다. 여러 개를 조합해 수납 솔루션으로 활용하거나 커피 잔을 올려두는 협탁으로도 사용 가능하다.

산뜻한 베이지와 그린 컬러의 잉마르쇠 실내외 2인용소파는 비슷한 톤의 쿠션과 함께 매치하면 보다 편안한 휴식을 취할 수 있으며, 페이카 인조식물은 죽은 잎을 정리하거나 물을 줄 필요가 없어 원예 초보자도 손쉽게 플랜테리어를 완성할 수 있다.

발코니, 비비드한 컬러와 패턴으로 완성하는 해변 분위기의 홈카페

바다는 여름 휴가의 대표적인 핫플레이스지만 붐비는 인파가 부담스러워 포기한 사람도 적지 않을 것으로 예상된다. 하지만 도심 속 아파트에서도 집 안의 야외 공간인 발코니를 활용하면 얼마든지 여유로운 해변 카페와 같은 분위기를 연출할 수 있다.

선명한 레드 컬러의 브루센 3인용야외소파는 별다른 장식 없이도 공간을 화사하게 밝혀준다. 파우더코팅스틸 소재로 제작돼 내구성이 좋고 관리가 편하다. 솔빈덴 LED태양광펜던트등은 화려한 플로럴 패턴으로 점등하지 않아도 공간에 포인트가 돼 주며, 낮 동안 충전되었다 해가 지면 자동으로 켜져 전력은 아끼면서 이색적인 분위기를 연출하기 좋다.

주방, 조명으로 완성하는 나만의 스타일리시한 주스 바

사회적 거리두기 때문에 멀리해 온, 화려한 네온사인과 음악으로 가득 찬 번화가의 라운지 펍이 그리울 때는 조명을 활용해 우리집 주방을 나만의 주스 바로 만들어보자.

트로드프리 LED전구와 리모컨으로 이루어진 키트는 손쉽게 빛의 질감과 농도를 제어할 수 있다. 평소에는 백색광이나 주광을 사용하다, 분위기를 내고 싶을 때는 간단한 조작만으로 공간의 색감을 과감하게 탈바꿈할 수 있다. 투명하고 글로시한 표면으로 빛을 멋지게 증폭시켜주는 야콥스뷘 펜던트 전등갓을 함께 사용하면 작은 주방도 언제든 팬시한 감각의 바로 변신한다.

욕실, 나만의 헤어 살롱과 공간활용도를 높인 실용적 세탁실

욕실도 활용도가 무궁무진하다. 굳이 산이나 바다를 찾아 떠나지 않더라도 멋지게 꾸민 욕실에서 깨끗하게 목욕하고 단정히 매무새를 정돈하는 것은 기분을 전환할 수 있는 좋은 방법이 된다.

다양한 앵글을 비추어주는 프레크 거울과 팝스타의 백스테이지에 있을 법한 레셰 LED벽등을 조합하면 글래머러스한 무드의 나만의 헤어 살롱이 완성된다. 욕실 한 켠을 차지한 세제나 빨래 바구니, 세탁기가 옥의 티처럼 여겨진다면 청량한 분위기의 물고기 패턴 바텐션 샤워커튼으로 공간을 감춰보자.

작은 변화로도 깔끔하고 멋진 눈속임이 가능하다. 보다 자연친화적인 분위기를 원한다면 인조 식물과 올 7월 새롭게 런칭하는 엔헤트 서랍앞판 등 목재 질감이 살아있는 제품을 활용해 프라이빗한 내추럴 스파를 연출할 수 있다.

이케아가 제안하는 휴양지 감성 여름 홈퍼니싱 아이디어 제품과 관련된 자세한 정보는 이케아 코리아 웹사이트에서 확인 가능하다.

