CJ올리브영, 역대급 혜택 ‘올영세일’…여름 대용량 상품 불티

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 대규모 정기 세일 올영세일을 진행중인 가운데 여름을 키워드로 한 대용량 기초 화장품들이 큰 인기를 끌고 있다고 8일 밝혔다.

올리브영에 따르면 이번 세일에서는 지난 3월 세일 대비 기초 화장품 매출이 30% 이상 증가했고, 여름에 가볍게 사용할 수 있는 기초 상품군이 강세를 보였다. 백신 접종에 소비 심리가 활기를 띠는 한편 새로운 계절에 대한 기대감도 더해져 이러한 소비 패턴이 나타난 것으로 분석된다.

올리브영은 오는 9일까지 여름 시즌 및 상반기 인기 상품을 총결산해 할인하는 올영세일을 실시한다. 바디, 클렌징, 네일 등 시즌 카테고리 인기 상품부터 프리미엄 화장품, 최신 트렌드를 보여줄 신상품까지 최대 70% 할인 판매한다.

올리브영 관계자는 “소비 심리가 되살아나면서 여름을 콘셉트로 한 합리적 구성의 대용량 상품이 인기를 끄는 등 온·오프라인 매장이 올영세일과 함께 활기를 되찾는 추세”라며 “세일 마지막 날인 9일까지 선착순 특가·증정 등 파격적인 혜택이 기다리고 있는 만큼 대표 인기 상품을 실속 있게 구매하길 바란다”고 말했다.

