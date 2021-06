신세계푸드, 3개월 만에 라이브방송 100만뷰 돌파

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계푸드가 첫 라이브 방송(이하 라방)을 시작한지 3개월 만에 누적 뷰수 100만회를 넘어섰다고 8일 밝혔다.

신세계푸드는 라방을 통해 소비자들에게 제품의 특성을 재미있게 알릴 뿐 아니라 브랜드로서의 접점을 넓힐 수 있는 채널로 판단하고 유명 방송인, 인기 유튜버 등과 협업하고 있다.

실제 신세계푸드가 지난 3월 방송인 탁재훈과 네이버 쇼핑 라이브에서 진행한 첫 라방에는 동시간대 1위인 8만 1000명이 접속했고, ‘올반 옛날통닭’은 1시간 동안 목표했던 500개를 3배나 넘어서는 1700개가 판매됐다. 또한 라방 당일 오후 12시까지 진행된 특가판매를 통해 ‘올반 옛날통닭’은 총 3000개가 판매됐다.

신세계푸드는 인기 유튜버 흔한남매, 먹방여왕 미미언니로 유명한 노금미 쇼호스트 등을 활용한 콘텐츠를 구성하고, SSG닷컴의쓱라이브(SSG.Live)를 비롯해 배민 라이브, 카카오 쇼핑 라이브 등으로 채널을 확대하며 식품부문 라방에서의 입지를 강화했다.

또한 지난 4일에는 개그맨 강재준, 이은형 부부가 정통 중화만두를 맛보는 예능형 시트콤 방식의 라방으로 ‘올반 중화만두’ 신제품 론칭행사를 진행했다. 이 날 방송은 신제품 출시를 알리고 브랜드 인지도를 높이기 위해 특별히 기획된 것으로 기존의 판매에 집중한 라방과 달리 크로마키, CG(컴퓨터 그래픽) 등의 촬영기법과 방송기술을 더해 보는 재미를 높였다. 이와 함께 브랜드 홍보에 집중하기 위해 중화만두를 연상시키는 칭따오 논알콜릭 맥주, DIY 철가방 등의 아이템을 추첨으로 증정해 시청자들의 관심을 불러 일으켰다. 그 결과 신세계푸드의 ‘올반 중화만두’ 라방은 동시간대 시청자수 1위를 기록했고, 라방을 보면서 제품을 구매하는 구매 전환율도 12%에 이르렀다. 평균적인 식품업계 라방 구매전환율은 약 5% 수준이다. 특히 이날 라방까지 총 9회에 걸쳐 진행된 신세계푸드의 라방 누적 뷰수는 100만회를 넘어섰다.

신세계푸드는 오는 23일 방송인 유병재, 김해준과 함께 배민 라이브를 통해 ‘밀크앤허니 홈베이커리’ 라방을 진행한다. 바질치즈 치아바타 샌드위치와 식사용 파베이크 3종 등이 판매된다. 신세계푸드는 향후 매월 2회 이상 정기적으로 라방을 진행하며 올반, 밀크앤허니 등 자사 제품의 특성과 브랜드를 소비자들에게 널리 알린다는 방침이다.

