[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일

KTH=상호명 케이티하이텔주식회사에서 주식회사 케이티알파로 변경

CJ ENM=계열사 타임와이즈 인베스트먼트에 스마트비대면펀드 결성 목적으로 100억원 출자

디에스티=한국거래소 코스닥시장본부, 디에스티에 대한 주권 매매거래 정지가 오는 9일부터 17일까지 해제된다고 공시.

뉴로스=226억원 규모 사채 원리금 미지급 발생

