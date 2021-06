이마트, 여름 패션 ‘라방’…데이즈 온·오프라인 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 9일 라이브방송을 통해 여름 패션 온·오프라인 행사에 나선다고 8일 밝혔다.

이마트는 이날 오후 8시 스튜디오e에서 SSG 라이브방송을 열고, 여름 슬랙스·린넨 셔츠·반팔 니트 등 데이즈 남성 비즈니스 캐주얼 12종을 대상으로 2매 이상 구매시 50% 할인 판매하는 행사를 진행한다.

라이브방송은 SSG닷컴 앱 첫 화면에서 상단에 위치한 SSG.LIVE 탭을 클릭해 시청할 수 있다. 라이브방송을 3분 이상 시청 시 5% 할인쿠폰을 제공하며, 방송 중 데이즈 관련 퀴즈를 맞춘 고객 60명에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정하는 혜택도 준비했다.

이마트는 라이브방송 대표 상품으로 '데이즈 간편한 워셔블 슬랙스·이지팬츠' 3종을 선보이며, 2개 구매시 50% 할인돼 1개 가격에 구매할 수 있다.

이마트 관계자는 “이마트가 데이즈 여름 의류를 저렴하게 구매할 수 있는 온·오프라인 행사를 진행한다”며 “라이브방송도 진행해 고객들에게 새로운 경험과 재미를 제공할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr