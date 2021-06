[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국석유공사 신임 사장에 김동섭 울산과학기술원(UNIST) 교수가 임명될 것으로 알려졌다.

8일 관계부처와 업계에 따르면 김 교수는 임원추천위원회와 정부 공공기관운영위원회를 거쳐 산업부 장관 제청을 받았으며, 이르면 이번주 대통령의 재가를 거쳐 최종 임명될 것으로 전해졌다.

김 교수는 서울대(조선공학)를 나와 미국 오하이오 주립대에서 박사학위를 받은 뒤 글로벌 기업인 셸에서 20년 넘게 활동해온 석유개발 분야 전문가다. 2009년 SK이노베이션으로 자리를 옮겨 기술원장과 최고기술책임자(CTO)를 역임했다.

석유공사는 해외자원개발 실패 여파로 지난해 말 부채가 18조원을 넘어서며 자본잠식 상태에 빠졌다. 자본잠식 해소를 위한 재무구조 개선과 유가에 의존하는 사업구조 개편 전략을 세우는 것이 시급한 과제로 꼽힌다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr