신세계百, 지니뮤직과 융합 마케팅…“쇼핑에 음악을 더하다”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 지니뮤직과 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다. 양사는 앞으로 협업을 통해 온·오프라인에서 다양한 융합 마케팅을 선보일 예정이다.

이번 MOU 체결로 모바일 앱 상호 기업 브랜드 페이지 운영, 신세계백화점 오프라인 매장 기반 공동 라이브 행사, 음악 등 엔터테인먼트 디지털콘텐츠 공동 제작 등을 진행한다.

신세계백화점과 지니뮤직 모바일 앱에서는 오는 7월 말부터 각 사의 전용관을 만날 수 있다. 신세계 앱에서는 지니뮤직 월별 뮤직 테마를 선정하여 플레이리스트, 매거진, 영상 등을 선보인다. 또한 지니 앱에는 음악과 연계된 월별 라이프 스타일을 제안하고 신세계백화점 쇼핑 혜택을 제공한다.

오프라인에서도 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있다. 신세계는 경기점과 대구점 문화홀을 ‘지니홀’로 브랜딩하고 정기적으로 콘서트를 선보일 예정이다. 해당 공연은 앱 내 라이브와 연계된 온택트 라이브 공연으로도 동시 송출할 계획이다.

신세계백화점 관계자는 “신세계와 지니뮤직이 만나 새로운 고객 가치를 창출하는 다양한 라이프스타일 콘텐츠를 보여줄 것”이라며 “쇼핑과 음악 등 각 분야에서 가진 최고의 역량을 발휘해 시너지를 발휘하겠다“고 말했다.

