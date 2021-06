SSG닷컴, ‘쓱구단을 외자’ 광고 영상 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 ‘쓱구단을 외자’는 메인 메시지로 광고 영상을 만들고 유튜브와 인스타그램 등 온라인 채널로 송출을 시작했다고 8일 밝혔다.

쓱구단을 외자는 대한민국 국민이라면 누구나 아는 구구단을 외자에서 아이디어를 얻어 기획됐다. 광고에서도 다양한 연령대의 모델이 차례로 등장해 1단부터 9단까지 이어지는 구구단처럼 쓱구단을 외는 장면이 반복된다.

구구단을 외는 익숙한 어조에 슈퍼 스케일 나인 SS9의 9개 프로모션 키워드를 대입해 한 번만 봐도 어떤 할인을 제공하는지 이해하기 쉽다. 이전 구매 실적이 없어도 6월 한 달간 모든 고객이 VIP혜택을 누릴 수 있다는 점을 압축해 쓱1은 VIP, 첫 구매 고객에게 쇼핑지원금인 국민용돈 1만원을 지급한다는 내용은 쓱2 용돈으로 전달하는 식이다.

SSG닷컴 관계자는 “9개 테마로 진행 중인 프로모션 혜택을 이해하기 쉽고 재미있게 전달하고자 했다”며 “이번 영상 공개를 통해 6월 한 달 내내 쇼핑 축제 분위기를 이어갈 것"이라고 말했다.

