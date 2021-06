대만 반도체업체 코로나 집단 감염에 48시간 생산중단

[아시아경제 이관주 기자]대만의 주요 반도체 공급업체가 공장 직원들의 코로나19 집단감염으로 이틀간 생산 중단에 들어갔다.글로벌 반도체 공급난이 심화할 것이라는 우려가 나온다.

5일 중국 온라인 매체 등에 따르면 반도체 칩 테스트 업체인 대만 징위안(京元)전자는 전날 저녁부터 생산을 48시간 중단하고 전면 소독을 한다고 전날 발표했다.

대만 반도체 업체가 지난달부터 시작된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 공장을 닫은 것은 처음이다. 대만 정부는 북부 먀오리(苗栗) 공장에서 일하는 징위안전자 직원 67명이 코로나19 양성 반응이 나왔다고 밝혔다. 이들 대부분은 필리핀 출신이다.

이 공장의 7000명 넘는 직원을 대상으로 검사가 진행 중이라 감염자 수는 더 늘어날 수 있다. 징위안전자의 고객사로는 인텔과 삼성전자 등으로 알려졌다.

대만에서는 지난달부터 코로나19가 빠르게 유행하고 있다. 이날도 대만에서는 신규 지역감염 환자가 511명 나왔다. 전날의 472명보다 40명가량 늘어난 수치다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr