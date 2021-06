'천안문 32주년' 홍콩 美영사관·EU 사무소 촛불…中 "내정간섭" 비난

천안문 6·4항쟁 32주년을 맞은 4일 홍콩대학에 있는 '수치의 기둥'(Pillar of Shame) 앞에서 학생들이 묵념을 하고 있다. [이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 이관주 기자] 천안문(天安門·톈안먼) 6·4 항쟁일에 맞춰 홍콩 주재 미국 총영사관과 유럽연합(EU) 사무소 등이 촛불을 밝히며 홍콩 민주화시위 지지를 표시하자 중국이 강력히 반발하는 등 갈등이 불거진 모습이다.

5일 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 미국 총영사관은 전날 페이스북에 토니 블링컨 국무장관의 천안문 사태 32주년 메시지와 함께 창마다 촛불을 밝힌 영사관 건물 사진을 게재했다.

EU 사무소 또한 트위터에 창가에 촛불을 켠 사진을 올리고 "EU는 보편적 인권을 옹호하고, 전 세계에 존중해줄 것을 요청한다"고 올렸다.

홍콩에서는 매년 빅토리아 공원에서 천안문 사태 희생자 추모집회가 열려왔다. 하지만 홍콩 정부는 지난해에 이어 올해도 코로나19를 이유로 집회를 불허했다. 올해는 아예 빅토리아 공원을 봉쇄하고, 검문·검색까지 강화됐다.

이 같은 불허 조치에도 홍콩 곳곳에서는 시민들이 소규모로 모여 촛불과 휴대전화 손전등 등을 밝혔다. 교회 7곳에서 추도 미사가 진행됐고, 추모의 의미로 운전자들이 경적을 울리기도 했다.

홍콩 경찰은 전날 오후 11시 30분(현지시간)까지 도심 곳곳에서 집회를 벌인 6명을 검거하고 코로나19에 따른 모임 그밎 규정 위반으로 12명에게 벌금을 부과했다.

그러자 중국 외교부의 홍콩 사무소인 홍콩 특파원공서는 이날 대변인 명의 성명을 통해 "졸렬하고 헛된 정치적 쇼"라며 미국 영사관 등이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 비난했다. 특파원공서는 "민주·인권 수호를 명분으로 정치적 의제를 이용해 홍콩 사무와 중국 내정에 간섭하려 했다"면서 "홍콩을 이용해 중국에 대해 침투·전복·파괴하려는 음흉한 심보를 또다시 드러냈다"고 했다.

