주한 美대사대리, 얀센백신 도착 "철통같은 동맹 재확인"

[아시아경제 유인호 기자] 로버트 랩슨 주한 미국 대사대리는 5일 “오늘 아침 성남공항에서 철통같은 한미동맹이 다시 한번 확인됐다”고 밝혔다.

랩슨 대사대리는 이날 자정 직후 미국 정부가 제공한 코로나19 얀센 백신이 도착한 경기도 성남 서울공항 현장에서 “이것(백신 지원)이 바로 동맹이 해야 할 일인 동시에 동맹을 강하게 한다”며 이같이 말했다.

이번에 도착한 얀센 백신은 101만2800명분으로, 조 바이든 미국 대통령이 지난달 21일 워싱턴DC 백악관에서 열린 한미정상회담 당시 약속한 55만명분보다 배 가까이 늘어난 물량이다.

그는 “이 백신은 한국군뿐만 아니라 군 관련 민간인 종사자들에게도 접종될 예정”이라며 “한반도의 평화 유지를 위한 주한미군의 준비태세를 유지하는 데에도 도움을 줄 것”이라고 강조했다.

앞서 네드 프라이스 미국 국무부 대변인도 트위터에서 얀센 백신의 한국행 소식을 전했다. 프라이스 대변인은 얀센 백신을 항공기에 싣는 사진 3장도 함께 올렸다.

박재민 국방부 차관은 “오늘 얀센 백신 도입으로 한미동맹의 공고한 유대감과 소중한 가치를 다시 한번 느낄 수 있는 계기가 됐다”며 “안전하게 백신 수송 작전을 수행해 준 한국군과 미군에 감사드린다”고 말했다.

