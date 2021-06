"충청대망론 꽃 피울 영웅"… 野 최고위원 후보들도 '윤석열 마케팅'

[아시아경제 박준이 기자] 대전에서 마지막 합동연설을 진행한 국민의힘 최고위원 후보들이 충청권 당심을 공략하며 '윤석열 마케팅'을 펼쳤다.

국민의힘 최고위원 후보들은 4일 대전 서구 KT대전인재개발원 대강당에서 열린 '대전·세종·충북·충남 합동연설회'에 참석해 윤석열 전 총장을 강조하고 나섰다. 최근 세간의 이목이 쏠린 윤 전 총장이 충청권 인사인 점을 부각해 지지를 호소하는 전략이다.

정미경 전 미래통합당 의원은 최근 불거진 윤 전 총장의 국민의힘 입당설을 언급했다. 정 전 의원은 "윤 전 검찰총장에 대해 호소 드린다"며 "지금 빨리 국민의힘에 들어와야 한다"고 강조했다.

그러면서 "왜냐하면 언론을 통해 더불어민주당이 가만히 있겠느냐"며 "국민의힘에 빨리 들어와야 저 이간계와 선전선동에 대해서 막으면서 함께 싸워나갈 수 있을 것"이라고 설명했다. 또 충청권 당원들을 향해선 "국민의힘이 정권 교체를 할 수 있도록 도와달라"며 "충청만이 할 수 있다"고 호소했다.

김재원 전 국민의힘 의원은 윤 전 총장의 부상과 함께 떠오른 '충청대망론'에 힘을 실었다. 그는 "이제 충청대망론을 꽃 피울 영웅이 다시 우리 곁에 다가왔다"며 "바로 충청인의 아들, 충청도의 아들 윤 전 검찰총장"이라고 강조했다.

이어 "전 윤 전 총장이 우리 당에 입당을 하든 입당을 하지 않든 우리가 윤 전 총장과 함께 대선을 치르지 않으면 정권교체가 쉽지 않을 거라고 생각한다"며 "저는 모든 것을 다 접고 정권 교체를 위해 필요하다면 제가 먼저 윤 전 총장이 우리와 함께 하는 일에 나서겠다"고 밝혔다.

조수진 국민의힘 의원도 윤 전 총장을 언급하며 현 정부에 대한 비판과 함께 정권 교체를 강조했다. 조 의원은 "문재인 대통령은 윤 전 총장을 끌어내리고 지금도 끊임없이 망신을 주려고 하고 있다"며 "이런 위선, 내로남불을 뿌리 뽑기 위해서 우리가 해야 할 최고의 정치 혁신은 정권 교체"라고 말했다.

