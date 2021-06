우리에게 산소/바다/갯벌/빙하/숲이 반드시 있어야 하는 당연한 이유

[아시아경제 이진경 기자] 생각보다 자연은 다양한 역할을 하며 우리에게 많은 것을 제공해 주고 있습니다. 상상해본 적 없지만 우리가 당연하게 누리는 산소, 바다, 물, 숲 등이 갑자기 모두 사라진다면 어떤 일이 일어날까요? 당장 마실 물이 없어 목마르고 숨을 못 쉬는 어려움뿐일까요? 어떤 일들이 일어나는지를 통해 자연을 왜 더 아끼고 소중하게 여겨야 하는지 알아봅시다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr