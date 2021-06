박영숙 광주 서구의원 ‘지방의정봉사상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 박영숙 광주광역시 서구의회 의원이 ‘광주광역시자치구의회의장협의회(회장 박희율)’가 주관한 ‘지방의정봉사상’ 시상식에서 ‘지방의정 봉사상’을 수상했다.

4일 서구의회에 따르면 지방의정 봉사상은 광주광역시 기초의회 의원 중 의욕적인 지방의정 활동을 통해 지역발전 및 지방자치 활성화를 위해 헌신하며 특히 지역 내 문제에 관심을 두고 주민의 생활여건 개선과 봉사 등 투철한 사명감을 가지고 활동한 의원에게 주는 상이다.

박 의원은 ‘광주광역시 서구 부부의 날 기념에 관한 조례안’, ‘광주광역시 서구 여성농업인 육성 지원 조례안’, ‘광주광역시 서구 장애인편의시설 설치사항 사전점검 등에 관한 조례안’ 등 9건 이상의 조례안을 대표발의 했다.

또 현장 방문 등 시민들의 목소리를 듣고 의정에 반영하기 위해 노력하는 등 친근하고 화합하는 의회상을 정립해 그 공을 인정받았다.

박영숙 의원은 “의원으로서 민생의 어려움을 살피고 해결 방안을 찾기 위해 뛰어다니는 것은 당연한 일이다”며 “앞으로도 연구하고 노력하는 일을 게을리하지 않고 주민과 함께하는 친근한 의원으로서 오늘보다 내일이 행복한 서구 구현을 위해 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr