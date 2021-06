민주당 외교위 "일본 역사왜곡, 시정 거부하면 올림픽 보이콧 강력 대응"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 국회 외교통일위원회 소속 의원들이 4일 "올림픽 정신 훼손하는 일본 정부의 역사 왜곡 정치 행위, 즉각 중단하라"는 공동성명을 냈다. 보이콧까지 언급했다.

이들은 "일본 정부는 7월 24일 개막 예정인 도쿄올림픽 공식 홈페이지에 독도를 일본 영토로 표기한 것과 관련, 우리 정부의 독도 삭제 요구를 거부했다"고 전하고 "명백한 우리 대한민국의 독도 영유권을 침해한 것이며, 노골적인 역사 왜곡"이라고 비판했다.

그러면서 "우리 정부는 이미 '독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국의 영토'임을 분명히 밝혔다. 수많은 고지도와 고문서가 증거이며, 우리 국민이 실제 거주함으로써 실효적으로 지배하고 있기 때문"이라고 짚었다.

올림픽 헌장 50조는 '올림픽에서 어떠한 형태의 정치적 선전도 허용하지 않는다'고 규정하고 있다. 의원들은 "이를 근거로 일본 정부는 2018년 평창동계올림픽에서 남북단일팀의 독도 표기 한반도기 사용에 대해 항의했고, 우리는 국제올림픽위원회(IOC) 권고에 따라 독도 표기가 없는 한반도기 사용을 결정한 바 있다"면서 "겨우 3년이 지난 지금, 과거의 일은 완벽하게 삭제한 채 억지 독도 표기를 일삼는 후안무치한 일본의 태도를 강력히 규탄한다"고 했다.

이들은 "독도가 일본 고유 영토라는 일본 정부의 억지 주장을 용납할 수 없으며, 즉각적인 시정 조치를 촉구한다. 조속한 시정조치를 거부한다면, 우리 국민과 함께 도쿄올림픽 보이콧 등 강력하게 대응해 나갈 것임을 엄중히 경고한다"고 했다.

IOC에 대해서도 "고귀한 올림픽 가치가 훼손되지 않도록 보다 공평하고, 단호하며, 책임있는 조치에 나서줄 것"을 촉구했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr