주민반발에 물러선 정부…'과천청사 유휴부지' 주택공급 철회

정부, 정부과천청사 유휴부지 주택 개발 철회

대체부지에 당초 계획보다 많은 4300호 공급

[아시아경제 문제원 기자] 정부가 정부과천청사 유휴부지에 주택 4000호를 공급하겠다는 계획을 철회했다. '과천시민들의 공간에 주택을 지어선 안된다'는 주민들의 반발에 정부가 한발짝 물러섰다. 다만 정부는 대체부지에 당초 계획보다 많은 4300호를 공급하기로 했다.

국토교통부는 4일 "정부는 당초 발표한 정부과천청사 유휴부지를 개발하지 않기로 했다"고 밝혔다. 그러면서 "과천과천지구 등에서 자족용지 용도전환 등을 통해 3000여호를 공급하고, 그외 대체지 1300여호 등을 통해 당초 목표한 공급물량보다 많은 4300호 이상을 공급하는 것으로 계획을 변경하기로 했다"고 설명했다.

정부는 지난해 8월4일 '서울권역 등 수도권 주택공급 확대방안'을 통해 정부과천청사 등 국공유지를 활용해 주택공급을 늘리겠다는 계획을 발표한 바 있다. 이 계획에 따라 정부는 정부과천청사 유휴부지에 4000호를 공급할 계획이었다.

하지만 이후 과천 주민들을 중심으로 반발이 커졌다. 주민들은 "녹색부지에 공공주택을 건설해선 안된다", "시장이 과천을 팔아 넘겼다"며 계획 철회를 요구했다. 이에 김종천 과천시장도 송영길 더불어민주당 대표를 만나 "청사 일대 유휴지는 과천시민들의 심장과도 같다"며 대안을 요구하기도 했다.

정부는 당정 협의를 거쳐 과천시와 상생할 수 있는 방안을 마련했다. 차질 없는 주택공급을 최우선으로 하면서 양호한 입지에 기존 발표물량을 초과하는 대체물량을 제시하면 대안 검토가 가능하다는 원칙 아래 협의가 이뤄졌다.

구체적 계획은 지자체와의 협의를 거쳐 마련될 계획이다. 국토부는 "계획 변경을 통해 지역과 상생하면서 과천시의 적극적인 협조 하에 당초보다 많은 주택을 보다 빠른 시일 내에 공급할 수 있을 것으로 전망된다"며 "앞으로 정부는 과천시와 마련한 방안을 통해 국민들께 약속드린 주택 공급계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

