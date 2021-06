스마트 생태계 구축바람…화웨이 '하모니OS 2' 공개

통합 IoT 플랫폼 '하모니OS 2' 공개

스마트폰-스마트워치-가전 연결

가전·드론·시계 등 제휴사 1천곳 협업

[아시아경제 차민영 기자] 화웨이가 단순 스마트폰 운영체제를 넘어 다양한 기기를 연결하는 통합 사물인터넷(IoT) 플랫폼을 발전시킨다. 지금까지 일부 스마트TV에서만 적용됐던 스마트 생태계를 일반 가전과 드론, 시계 등 다양한 분야로 확대한다.

사용자 요구 따라 슈퍼 디바이스로 결합

화웨이는 지난 2일 자체 운영체계인 '하모니(훙멍)OS 2'를 공개했다고 4일 밝혔다. 하모니OS는 서로 다른 종류의 기기가 연결되고 협업할 수 있는 공통 솔루션이다. 하모니OS는 분산 기술을 사용한 시스템으로 다양한 기기의 요구사항을 충족시킨다.

사용자의 실시간 요구에 따라 모든 하드웨어와 리소스를 통합해 개별 기기들의 기능을 자유롭게 활용할 수 있는 슈퍼 디바이스로 결합한다. 개발자의 경우 크로스 플랫폼 개발과 앱의 크로스 디바이스 배포를 가능하게 해 앱 개발 효율성을 높인다.

고객은 하모니OS 2의 제어판, 태스크 센터, 홈 화면 등 혁신 기능을 이용하면 된다. 제어판을 열어 스마트 화면 아이콘을 끌기만 하면 휴대폰에서 TV로 바로 동영상이 연결된다. 태스크 센터는 각각의 기기에 앱을 설치하지 않고도 서로 다른 기기 사이를 마음대로 이동시켜 필요한 시간과 장소에서 모든 기능과 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다. 하모니OS 2의 홈 화면은 위젯으로 생성하거나 쉽게 호출, 공유할 수 있도록 했다. 더 간편한 이용이 가능하다.

또 화웨이는 기존 안드로이드10 오픈소스 기반 이무이에서도 활용됐던 개인정보보호·보안 기술을 하모니OS에 그대로 적용해 사용자 사생활 보호에 집중했다. 다중 기기 협업 인증이 활성화되는 순간 사용자들은 스마트폰의 얼굴 인식 및 단말기에 연결된 스마트워치가 본인이 착용하고 있는 스마트워치와 동일한지 확인하는 특별 점검을 통해서만 휴대폰 잠금을 해제할 수 있다.

가전·드론·시계 등 1천여곳과 협업

화웨이 하모니OS 생태계에 포함된 제휴 협력사는 스마트 하드웨어 기기 기준 1000여개에 이른다. 화웨이는 하모니OS 2 발표회에서 중국 가전업체 미데아, 드론업체 SZ DJI 테크놀로지, 스위스 시계 브랜드 티쏘, 스와치 등 다양한 업체들과 제휴해 스마트 단말기에 하모니 OS 모바일 생태계를 운영한다고 발표했다. 작년에는 자체 브랜드인 아너가 개발한 TV에 하모니OS를 탑재한 바 있다.

리처드 유 화웨이 소비자비즈니스그룹 최고경영자(CEO)는 "하모니OS 2 는 스마트폰은 물론 다양한 IoT 기기에서 작동하도록 설계돼 안드로이드와 애플의 iOS와 차별화된다"며 "앞으로 더 많은 파트너 및 개발자와 협력해 번성하는 하모니OS 생태계를 구축하고 고객에게 더 나은 경험, 제품·서비스를 제공하기를 기대한다"고 말했다.

화웨이는 2021년 말 하모니OS를 탑재한 스마트 단말기 수량이 총 3억대에 달할 것으로 내다봤다. 미국 경제전문매체 CNBC에 따르면 화웨이는 연내 중국에서 100개에 달하는 자사 제품들이 하모니OS를 지원할 것이라고 밝혔다. 또 자사 구형 폰들도 하모니OS로 업그레이드할 수 있다고 강조했다.

한편, 화웨이는 하모니OS를 공개하고 이를 탑재한 플래그십 스마트폰 메이트40 시리즈, 폴더블폰 메이트, 스마트워치인 워치 시리즈3와 태블릿 ‘메이트패드 프로’ 등을 출시했다.

외신은 미·중 갈등이 이 같은 결과를 낳았다고 분석했다. BBC는 2일(현지시간) "화웨이가 미국 정부의 제재로 G메일 등 구글의 주요 앱에 접근하지 못하게 되자 안드로이드 운영체제를 쓰지 못하게 되자 하모니OS를 탑재한 제품이 다양해졌다"며 이 같이 보도했다. 전 세계 출시일은 미정이다.

