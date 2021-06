"구리 한강변 개발 비전 한눈에"‥구리 A.I. 플랫폼 시티, '온라인 홍보관' 개관

"시민의 다양한 의견과 아이디어 수렴하는 소통창구로도 활용"

[아시아경제 라영철 기자] 구리시 한강변 도시개발 사업을 맡은 '구리 AI 플랫폼 시티 개발사업단'(이하 사업단)이 온라인 홍보관(www.guriaicity.com)을 개관했다.

사업단은 "온라인 홍보관은 구리시의 핵심사업인 한강변 도시 개발사업의 비전과 추진 계획을 담고 있다"면서 "하반기 오프라인 홍보관 개관전에 구리시민과의 공감대 형성을 위해 온라인 홍보관을 먼저 개설했다"고 4일 밝혔다.

사업단은 온라인 홍보관을 사업 현황 전달뿐만 아니라 시민의 다양한 의견과 참신한 아이디어를 수렴하는 소통창구로도 활용한다는 방침이다.

구리시 한강변 도시개발 사업은 기존 신도시 개발의 부작용을 보완해 원도심 공동화 현상을 미리 예방하고, 도시 전역이 조화롭게 발전하는 데 목표를 두고 있다.

이에 사업단은 시민 의견을 반영해 원도심에 적용 가능한 사업부터 추진한다.

1차 선행 사업은 구리 전통시장의 디지털 전환을 위한 ▲디지털 트윈 구축 ▲전선 지중화 및 무료 와이파이 설치 ▲한강변과 원도심을 연결하는 자전거도로 인프라 확충 ▲디지털 사이니지 기반의 시정 홍보 게시판 설치 등이다.

이어 국내외 ICT 기술력을 담아 스마트 도시로 변화할 구리시 모습을 직접 체험할 수 있는 구리 A.I. 플랫폼 시티 홍보관도 연다.

한편, 구리시 한강변 도시개발 사업은 지난 2월 구리도시공사와 민간사업자인 구리 A.I. 플랫폼 시티 개발사업단이 사업 협약을 체결하면서 본격화했다.

사업단은 KDB산업은행을 대표사로 ▲유진기업 ▲KT ▲대우건설 ▲한국토지신탁 ▲카카오 엔터프라이즈 등 15개 사가 참여하는 컨소시엄이다. 현재 사업단은 올 연말을 목표로 특수목적법인 설립을 준비하고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr