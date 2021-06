임혜숙 과기정통부 장관 "집배원 안전 사고 예방 위해 최선"

4일 오전 서울 송파우체국 방문해 근로 현장 살펴

[아시아경제 김봉수 기자] 임혜숙 과학기술정보통신부 장관은 4일 오전 서울 송파우체국을 찾아 우체국 안전관리 실태를 점검하고, 현장의 애로사항 등에 대해 집배원 등 직원들과 소통했다.

임 장관은 우선 집배원들이 배달준비 작업 중인 우체국 집배실의 근로환경을 점검하고, 이륜차 운행으로 발생할 수 있는 재해를 방지하기 위한 우체국 안전검문소 운영상황을 살폈다. 우체국 안전검문소는 집배원이 배달에 나서기 전 안전모 착용, 이륜차 정비 상태, 우편물 과적재 여부 등 각종 안전 위해 요소를 점검하는 곳이다.

우정사업본부는 집배원 안전사고 예방을 위해 집배인력 보강, 노후 이륜차 교체·개인 맞춤형 안전모 보급 등 배달장비 개선, 기상악화 시 또는 일몰 이후 배달정지 등 업무 프로세스 개선, 구멍손잡이 소포상자 도입 등 다양한 안전 강화대책을 시행하고 있다.

임 장관은 이어 코로나19 상황에서도 감염병 확산 방지와 안정적인 우정서비스 제공을 위해 노력하고 있는 집배원 및 우체국 창구직원들과 간담회를 갖고, 현장 애로사항에 대해 소통했다.

이 자리에서 임 장관은 “직원들이 쾌적하고 안전한 근무환경에서 안심하고 일할 수 있도록 현장과의 소통과 적극적 지원을 아끼지 않겠다”며 "중대재해가 발생하지 않도록 작업 전·후 철저한 장비점검과 주기적인 보수를 지시하고, 보호장비 상시착용, 이륜차 안전운전 등 각종 안전수칙 준수에 만전을 기해달라"고 말했다.

