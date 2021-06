신세계면세점, 심삿갖 고고챌린지 동참…친환경 캠페인 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계면세점은 4일 사회관계망서비스(SNS) 마케팅을 담당하고 있는 가상 캐릭터 ‘심삿갖’이 생활 속 플라스틱 줄이기 캠페인 고고챌린지에 동참한다고 밝혔다. 고고챌린지는 일회용품과 플라스틱 사용을 줄이기 위해 환경부에서 시작한 캠페인이다.

심삿갖은 조선시대 명례방에서 상단을 운영하던 중 우연히 타임슬립한 거상으로 신세계면세점에 취직해 SNS 채널 운영을 맡고 있다. 친근한 캐릭터가 캠페인에 참여함으로써 대중이 환경 문제에 더 관심을 갖고 생활 속에서 일회용품과 플라스틱 줄이기를 실천하는데 보탬이 될 것으로 기대된다.

신세계면세점은 환경 보호에 대한 기업의 사회적 책임을 다하며 다양한 친환경 활동을 전개해 왔다. 플라스틱 폐기물 발생을 최소화하고자 친환경 물류 박스 그린백과 종이 포장재를 사용하고 있으며, 작년에는 비닐 쓰레기를 줄이고 인도장에서 신속하게 상품을 찾을 수 있는 물류 시스템 무빙랙을 도입했다. 또한 업사이클링 캠페인 킵 잇 그린을 전개하며 회수한 폐 면세 선불카드를 여행용 네임택으로 만들어 고객에게 선물하기도 했다.

신세계면세점 관계자는 “전 세계적으로 친환경이 뜨거운 화두가 되었다”며 “앞으로도 환경문제를 인식하고 확산할 수 있도록 다방면으로 노력해 친환경에 앞장서는 대표 면세점이 되겠다"고 말했다.

