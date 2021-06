유상증자에 무너진 '밈주식'‥NY증시 고용 지표 호조에 약세 마감(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요지수가 고용 호조에 따른 긴축 가능성이 확산하며 하락 마감했다. 급등세를 보였던 '밈 주식' AMC회사 측의 유상증자 발표 효과로 하락 전환했다.

3일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 23.34포인트(0.07%) 하락한 3만4577.04에, S&P500지수는 15.27포인트(0.36%) 내린 4192.85에, 나스닥지수는 141.82포인트(1.03%) 떨어진 1만3614.51에 거래를 마쳤다.

이날 오전 발표된 ADP가 집계한 5월 민간고용이 100만 명에 육박한 것이 긴축 우려를 키웠다. ADP의 집계는 하루 뒤 발표 예정인 노동부의 5월 고용 지표가 크게 개선될 것이라는 예상을 키웠다. 이는 연방준비제도(Fed)의 긴축 정책이 예상보다 빠르게 시작될 수 있다는 우려로 이어졌다.

노동부가 집계한 주간 실업수당 청구 건수도 코로나19 이후 처음 30만 명대로 진입했다.

고용 지표들이 호조를 보이면서 미 10년물 국채금리는 전날 1.591%에서 1.622%까지 상승했다. 국채 금리 상승은 국채값 하락을 의미한다.

국채금리가 상승세를 키우면서 기술주들은 약세를 보였다. 애플, 아마존 등 주요 기술주들은 대부분 일제히 1%가량 하락했다. 은행주들은 국채 금리 상승효과로 강세를 보였다.

조 바이든 미국 대통령이 미국인들의 투자를 금지하는 '블랙리스트' 대상 중국 기업들의 명단을 59곳으로 확대했다는 소식도 시장에 부담을 더했다.

이날 시장의 관심은 '밈 주식'인 AMC에 쏠렸다. 하루 전 95%나 급등했던 극장체인 AMC는 개장 전 거래에서 20%나 상승했지만, 대규모 유상증자 소식이 불거지면서 18% 하락해 마감했다.

AMC 주가는 개장 전 20%까지 올랐으나 신주 매각 소식에 오름폭을 모두 반납하고 18%가량 하락 마감했다. AMC 주가는 전날 95%가량 오른 바 있다.

역시 밈 주식 블랙베리는 4% 상승했지만 베드배스앤비욘드, 코스의 주가는 각각 28%, 24% 추락했다. 밈주식의 대장주였던 게임스톱도 8% 하락했다.

자동차 업체들의 주가는 엇갈렸다. 테슬라의 주가는 중국 내 5월 판매량이 전달의 절반 수준으로 급감했다는 보도에 5% 이상 떨어졌지만, 제너럴모터스(GM)는 북미 지역 중대형 픽업트럭 생산 확대 소식에 6% 이상 올랐다.

뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2센트(0.03%) 하락한 배럴당 68.81달러에 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr