[아시아경제 공병선 기자] 삼화페인트 삼화페인트 000390 | 코스피 증권정보 현재가 13,050 전일대비 100 등락률 +0.77% 거래량 119,682 전일가 12,950 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 삼화페인트, 카보네이트 화합물 제조 특허권 취득삼화페인트공업, 주당 150원 현금배당 결정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 항바이러스, 항균, 항곰팡이 및 이지클리닝 특성을 갖는 친환경 수성 도료 조성물에 대한 특허권을 취득했다고 3일 공시했다.

