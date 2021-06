[아시아경제 이관주 기자] 경기 용인시장 재직 시절 뇌물수수 의혹이 제기된 정찬민 국민의힘 의원에 대해 경찰이 사전구속영장을 신청했다.

부동산 투기 의혹을 수사 중인 정부합동 특별수사본부(특수본)는 이달 1일 뇌물수수 혐의로 정 의원에 대한 구속영장을 신청했다고 3일 밝혔다.

정 의원은 용인시장 재임 시절인 2014~2018년 용인 기흥구 일대 개발 인허가와 관련해 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있다. 경찰은 관련 첩보를 입수해 지난 2월 용인시청과 기흥구청 등에 대한 압수수색을 벌여 증거자료를 확보하는 등 수사를 벌여 왔다.

정 의원은 특수본의 수사선상에 오른 현역 의원 13명 중 한 명이다. 현직 국회의원에 대한 경찰의 구속영장 신청은 이번이 처음이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr