[아시아경제 지연진 기자] 화성산업 화성산업 002460 | 코스피 증권정보 현재가 13,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 38,730 전일가 13,250 2021.06.03 14:40 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-25일화성산업, 260억 규모 가로주택정비사업 수주화성산업, 555억원 규모 협진아파트 재건축 수주 close 은 540억원 규모의 대구광역시 중구 희도아파트 소규모재건축사업 공사를 수주했다고 3일 공시했다.

