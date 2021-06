[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 3일 오전 7시 48분께 경남 창원시 마산합포구 진전면 국도 2호선 창원 방면 편도 2차선 도로 갓길에서 정비 중이던 트럭 2대를 25t 트럭이 덮쳤다.

이 사고로 정비 차량인 1t 트럭 운전자가 숨지고, 5t 트럭 운전자가 골절 등 중상을 당한 것으로 알려졌다.

25t 트럭 운전자도 가벼운 상처를 입어 인근 병원으로 이송됐다.

소방 당국은 25t 트럭 운전자가 트럭 2대를 발견하지 못해 사고가 난 것으로 파악했다.

경찰은 현장에서 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr