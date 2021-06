“中企 기술유출 꼼짝마”…대중소협력재단, 보안시스템 구축 지원

44개사 선정, 구축비용 50% 이내 4000만원까지 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단은 중소기업의 기술보안시스템 구축을 지원하는 '2021년 기술유출방지시스템 구축사업'을 추진한다고 3일 밝혔다.

'기술유출방지시스템 구축사업'은 기술적·물리적 보안이 취약한 중소기업을 대상으로 기술유출방지시스템구축 비용의 50%를 최대 4천만원까지 지원하는 사업이다.

앞서 중소벤처기업부는 지난해까지 총 332개의 중소기업에 기술유출방지시스템 구축을 지원했다. 이를 통해 핵심기술을 보유한 중소기업의 체계적 기술보호 환경 구축에 일조했다는 평가를 받고 있다.

지난 1월 공고를 통해 모집된 106개사 중 기술보호 전문가의 현장방문을 통한 사전진단과 선정평가를 거쳐 사업대상에 총 44개사가 선정됐다. 해당 기업은 오는 4일 협약 체결 후 본격적인 기술유출방지시스템 구축사업을 진행한다.

선정 기업 관계자는 “기업 핵심기술의 내·외부유출 등 기술유출 사고로 인해 기술보호에 대한 관심과 필요성이 지속적으로 높아지고 있다”며 “이번 사업을 통해 보다 적극적인 기술보호를 추진할 계획이다”라고 밝혔다.

김순철 협력재단 사무총장은 “이번 사업을 통해 중소기업의 핵심기술 외부 유출을 사전에 방지하고 기술 경쟁력 향상 계기가 되길 기대한다”라며 “최근 주요기술의 해킹 및 내·외부 유출 등 기업의 핵심기술 유출 문제에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 더 많은 중소기업의 기술유출방지시스템 구축을 위해 6월 말에 지원기업을 추가 모집할 예정이다”라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr