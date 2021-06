[아시아경제 박소연 기자] 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,905 전일대비 460 등락률 +18.81% 거래량 32,406,725 전일가 2,445 2021.06.03 09:52 장중(20분지연) 관련기사 진흥기업, 250억 규모 경인 아라뱃길 물류센터 공사 수주진흥기업, 363억원 규모 대구 수성맨션 재건축 수주 “빨리 와서 확인하세요” 매수할 시간이 얼마 안남았어요 close 이 경영권 매각에 대한 보도가 나오면서 강세다.

진흥기업은 3일 오전 9시30분 기준 유가증권시장에서 전일보다 555원(22.7%) 오른 3000원에 거래되고 있다.

전날 서울경제는 효성중공업이 계열 건설사 진흥기업의 매각을 추진한다고 보도했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr