LH, 양주회천 A18·A21블록 공공분양주택 동시 분양

A18블록 1304가구, A21블록 995가구 공급…2개 단지 중복 청약 가능

양주 구도심 등 인프라 활용 및 지구 내 중심상업지구 도보 10분거리 위치

유치원, 초·중·고등학교 도보로 통학 가능한 학세권 입지

6월15일~18일 청약 접수, 7월초 당첨자 발표, 9월 계약체결

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 오는 15~18일 청약접수를 통해 ‘양주회천 신도시 A18·A21블록 공공분양주택’에 대한 동시 분양에 나선다고 3일 밝혔다.

이번 공급하는 주택은 양주회천 A18블록(1304가구), A21블록(995가구) 공공분양주택 총 2299가구이다. A18블록 공급가구수는 총 1304가구이며, 타입은 △74A(372가구) △84A(699가구) △84B(233가구)로 구분된다. 공급가격은 가구당 평균 3억8400만원으로 3.3㎡당 평균 1100만원 수준이다. A21블록은 △74A(296가구) △84A(493가구) △84B(186가구) △84C(20가구) 등 총 995가구를 공급한다. 공급가격은 가구당 평균 3억7500만원으로 3.3㎡당 평균 1100만원 수준이다.

신청자격은 지난달 31일 기준, 서울특별시·인천광역시 및 경기도 지역에 거주하는 성년자인 무주택세대구성원이다. 신청자는 입주자저축(주택청약종합저축, 청약저축) 가입자이어야 하며, 공급유형별 가입기간, 저축액, 납입횟수 등 충족 요건이 상이하다.

공급유형은 특별공급(△이주자 및 철거주택 소유자 △기관추천 및 국가유공자 △신혼부부 △생애최초 △노부모부양 △다자녀)과 일반 공급으로 구분되며, 동일 순위 내 경쟁 발생 시에는 양주시 거주자에게 우선공급 비율만큼 우선공급 된다. 유형별 지역 거주자 공급비율은 상이하다.

신혼부부·생애최초·노부모부양·다자녀 특별공급 신청대상자는 무주택세대구성원 전원이 소득과 자산보유 기준을 충족해야 하며, 일반공급은 별도 소득·자산보유 기준 충족 요건이 없다. 단, 일반공급의 경우, 자격에 따라 신청순위가 상이하며, 1순위 내 동일지역 경쟁 시 △3년 이상의 무주택세대구성원으로서 저축총액이 많은 자 △저축 총액이 많은 자 순으로 선정된다.

두 개 단지를 중복 청약할 수 있고, 제한사항으로는 재당첨제한 10년, 전매제한기간 3년이며 거주의무기간은 없다. 주택 입주는 A21블록은 2023년 11월, A18블록은 2024년 1월 예정이다.

공급일정은 △청약접수(6월15일~18일) △당첨자 발표(A18블록 7월5일, A21블록 7월6일) △계약체결(9월6일~17일)이다. 청약접수일은 공급유형별 상이하며, 계약체결 또한 전자계약과 현장계약으로 구분·진행돼 계약체결 기간이 상이하므로 이 점 유의해야 한다.

양주회천 신도시는 경기도 양주시 구도심에 위치한 이마트 양주점, 양주패션복합단지 및 양주옥정지구 중심상업지구 등 이미 구축된 주변 생활 인프라를 연계할 수 있는 것이 큰 장점이다. 교통 편리성도 뛰어나다. 지하철 1호선 덕계역과 신설 예정인 GTX-C 노선으로 서울 강남권은 물론 수원까지 고속철도망으로 진입 가능하다. 또 세종-포천(구리-포천)고속도로, 3번국도, 신평화로, 신설 예정인 수도권 제2순환고속도로 등 수도권 서부는 물론 동부와 남부를 오가는 사통팔달 도로망을 갖추고 있다.

공급 단지는 지구 내 중심부에 위치하며 중심상업지구가 도보 10분 거리에 계획돼 있어 향후 지구 성숙에 따라 확충되는 인프라를 쉽게 이용할 수 있다. 또 유치원과 초·중·고등학교가 모두 도보로 통학 가능한 위치에 설립 예정이다. 단지 내 모든 차량을 지하에 주차할 수 있도록 지상 공원형으로 설계돼 학생들에게 안전한 도보환경을 제공한다. 이와 함께 최근 코로나19로 실내 활동이 어려운 상황에서 지구 인근의 불곡산, 도락산, 고장산을 비롯해 회암사지, 독바위공원, 옥정호수공원 등 나들이 장소가 풍부한 점 또한 주목할 만하다.

기타 자세한 사항은 [LH청약센터(apply.lh.or.kr)-분양주택-분양정보-] 또는 분양홈페이지(lhhc-18.co.kr/lhhc-21.co.kr)에서 확인 가능하며, 전용 상담콜센터(031-928-5087)로 문의하면 된다.

