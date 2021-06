여성단체 "군이 성추행 피해 부사관 입막음… 철저 조사·가해자 엄중 처벌"

[아시아경제 김대현 기자] 성추행 피해 공군 부사관 사망사건과 관련해 여성단체가 정부를 향해 "이번 사건을 철저히 조사하고 엄중한 처벌이 이루어지도록 조치하라"고 촉구했다.

2일 오후 한국여성단체협의회는 60개 회원단체와 전국 500만 회원을 대표해 이 같은 내용의 성명서를 발표했다.

이날 여성단체협의회는 "우리의 소중한 자식이자 국가를 수호하는 군인이 유사시 등을 맡겨야 할 동료에게 성범죄를 당하고 세상을 등졌다"며 "바로잡을 기회는 많았지만 군은 피해자의 입막음을 택했다"고 강조했다.

또 "'성추행은 가해 중사가 했지만 피해자를 죽인 범인은 대한민국 군'이라고 얘기한 한 정치인의 발언에 심히 공감한다"며 "우리 사회에 만연한 '조직안에서 위력에 의한 성추행'을 여실히 보여준 사건이다. 성추행이란 피해를 당한 개인에겐 인생이 송두리째 흔들리는 중요한 사건이란 것을 다시 한번 강조한다"고 덧붙였다.

앞서 지난 3월 초 충남 서산에 있는 공군 모 부대에서는 여성 부사관인 A 중사가 선임인 장모 중사의 강요로 저녁 자리에 불려 나간 뒤 귀가하는 차량에서 강제추행을 당했다. A 중사는 이후 피해 사실을 정식으로 신고하고 자발적 요청으로 부대도 옮겼지만, 지난달 22일 부대 관사에서 끝내 숨진 채 발견됐다.

앞서 지난 3월 선임 부사관으로부터 성추행을 당했다며 신고한 A 중사는 지난달 22일 관사에서 숨진 채 발견됐다. 유족들은 '공군의 조직적인 회유와 은폐 시도가 딸을 끝내 죽음으로 몰아간 것'이라며 12일째 장례를 미루고 엄정한 수사를 촉구하고 있다.

신고를 받고도 사건을 제대로 수사하지 않고 있던 군 당국은 A 중사 사망으로 파장이 커지자 이달 1일 사건을 공군에서 군검찰로 이관하고 재수사에 착수했다.

한편 국방부 검찰단은 이날 가해자 장모 중사에 대해 구속영장을 청구했다. 구속여부는 오늘 밤 결정될 예정이다.

